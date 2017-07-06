يلتقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر مجلس الوزراء؛ لاستعراض عدد من الملفات المهمة

ويناقش الاجتماع تكليفات الحكومة للوزارة بالتوسع في زراعة الذرة الصفراء والالتزام بالمناطق المحددة لزراعة الأرز مع تأكيد استمرار قرار حظر تصدير الأرز للخارج. كما يلتقي رئيس مجلس الوزراء، اليوم أيضًا، ممثل الأمم المتحدة للسكان، لمناقشة جهود الأمم المتحدة في الاستراتيجية السكانية التي وضعتها مصر مؤخرًا. ويعقب ذلك حضور المهندس شريف إسماعيل أول اجتماع للجنة القومية لمجابهة الكوارث والأزمات بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والأجهزة المعنية.