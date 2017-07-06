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نشرة الأخبار وأبرزها: وزير الكهرباء يعلن اليوم زيادة شرائح الاستهلاك
نشرت |فيتـو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:وزير الكهرباء يعلن اليوم زيادة شرائح الاستهلاكبالفيديو
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