نشرت |فيتـو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:وزير الكهرباء يعلن اليوم زيادة شرائح الاستهلاكبالفيديو