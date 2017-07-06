يشارك المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور بعض الوزراء والمحافظين ورئيس الجهاز ‏المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية

ويشهد الاجتماع استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في مجال ‏الحد والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما يتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث (2017- 2030م)، والتي تأتي ضمن الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية ‏والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشيًا مع إطار |سينداي| للحد من مخاطر الكوارث.‏ويعقد مركز معلومات مجلس الوزراء عقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا لرئيس المركز المهندس حسام الجمل، وعدد من الوزراء والمحافظين.