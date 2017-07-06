-
رياضة
- فيدرر وديوكوفيتش يسعيان خلف بريق نقطة المباراة
- الزمالك يواجه الاتحاد السكندري اليوم وعينه على موقعة أهلي طرابلس
- المصري يستأنف اليوم تدريباته استعدادا للإنتاج الحربي
- انطلاق إعداد فريق المنيا للمظاليم.. الإثنين
- إنبي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا للطلائع
- «عثماثون طنطا» يترقب مستحقاته في رعاية محمد صلاح
- 3 لاعبين من ناشئي المقاولون مطلوبون في أندية أوروبية
- المريخ يتعاقد مع شولا السكة موسمين
- «عفروتو» يقترب من الانضمام للأسيوطي
- الأهلي يعسكر اليوم في الإسكندرية استعدادا لمواجهة القطن
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رئيس الوزراء يشارك اليوم بالاجتماع الأول للجنة الأزمات
يشارك المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور بعض الوزراء والمحافظين ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية
ويشهد الاجتماع استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في مجال الحد والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما يتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030م)، والتي تأتي ضمن الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشيًا مع إطار |سينداي| للحد من مخاطر الكوارث.ويعقد مركز معلومات مجلس الوزراء عقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا لرئيس المركز المهندس حسام الجمل، وعدد من الوزراء والمحافظين.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)