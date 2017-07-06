. في خدمة الوطن| الذي ينظمه المجلس القومى للمرأة لواعظات وزارة الأوقاف وخادمات الكنائس والراهبات:|ما هى الأساليب الإقناعية الجيدة لتوجيه الرسالة من خلال أسلوب الاتصال الشخصي الذي يعد من أصعب أنواع الاتصال|.وأشارت إلى أنه بعد انتهاء هذه الدورة التدريبية سوف تشارك الواعظات وخادمات الكنائس والراهبات مع المجلس القومي للمرأة في حملات لطرق الأبواب لمعرفة كيفية التواصل مع أفراد المجتمع وكيفية توجيه الرسالة للأفراد.وأضافت |قليني|، أن هناك وسائل أخرى متعددة لتوصيل الرسالة مثل نوادي المشاهدة من خلال عرض فيديوهات تطرح قضية يمكن مناقشتها، وكلما تنوعت الوسائل زادت المقدرة على توصيل الرسالة، ولابد أن تكون الرسالة جذابة ومؤثرة وسلسة.وعرضت عضو المجلس، فيلمين من إنتاج طلاب إعلام آداب عين شمس، عن تشابه جميع الأديان السماوية، والجميع يعبد رب واحد، وفيلم يوضح أن اختلاف نظرة الأشخاص للأمور لا يفرقنا ولا يجعل منا اعداء.ومن جانبها، أكدت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي عضوة المجلس القومى للمرأة، أن جميع الأديان السماوية كانت رسالتها السلام، ولابد أن يراجع الجميع رؤيته للآخر.وتابعت:|يجب أن تكون رسالتنا ونحن نحاول توصيلها للجمهور العادي بسيطة ومركزة وموجهة بدقة وصادقة نابعة من القلب ولا نمل من تكرارها لتحقيق الهدف، ومسنودة على معلومة صحيحة، ومهمتنا هو طرح الأفكار وليس تغييرها، ومن حقنا تقبلها أو رفضها لأن كلا منا له فكر ورؤية ونظرة للأمور تختلف عن الآخر، ولابد أن نكون في الحياة لدينا مهمة نعمل على القيام بها|.