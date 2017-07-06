وقال راغب لـ فيتو: إن العقوبات كانت لابد أن تتم بعد مؤتمر وزراء خارجية الدول الأربع وليس قبله، لأن ذلك أعطي قطر فرصة لتستخدم أسلحتها الدبلوماسية والدولية لتظهر أمام العالم أنها دولة صغيرة ومظلومة بين دول كبيرة في الخليج العربي، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة ستتخذ مما حدث بالأمس مادة سائغة لتهاجم الشعوب العربية وتقلبها على أنظمتها كرد انتقامي سريع لما حدث.وتابع: «أصبحت للدويلة الصغيرة - قطر- بوق كبير أقوي من أي جيش تأخذ به حقها وستمول المنظمات الإرهابية أكثر ولكن هذه المرة في العلن».كان اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر، انتهى إلى بيان مفاده أنه «لا يمكن التسامح مع الدور التخريبي لقطر».واعتبر البيان أن موقف الدول الأربع يقوم على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي، مع التشديد على مبادئ الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، مع إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.وجدد البيان التأكيد على الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فضلا عن الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، مؤكدا على الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، بالإضافة إلى مسئولية دول المجتمع الدولي كافة، في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.