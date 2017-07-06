يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمى القاهرة 25 34الإسكندرية 24 29مطروح 22 29بورسعيد 25 31دمياط 25 31بلطيم 24 32الإسماعيلية 23 34السويس 25 35العريش 22 33نخل 19 35طابا 22 36الطور 26 34مرسي علم 30 38الغردقة 30 38شرم الشيخ 31 39رفح 22 32كاترين 22 33سيوة 23 34المنيا 24 36الفيوم 24 35رأس سدر 25 35أبوسمبل 30 41وسط الدلتا 25 34أسيوط 25 36سوهاج 26 37الأقصر 27 40أسوان 28 41شلاتين 29 38حلايب 30 36الوادى الجديد 29 39قنا 27 39نويبع 27 35السلوم 21 30