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نقيب الزراعيين يخاطب المالية لزيادة دعم النقابة
06
يوليو
2017
04:44 AM
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قال المهندس محمدي البدري، عضو مجلس نقابة الزراعيين: إن النقيب الدكتور سيد خليفة ومجلس الإدارة حريصون على تقديم أفضل الخدمات للأعضاء
وأضاف |البدري| لـ|فيتو|، أن النقيب يخاطب وزارتي الزراعة والمالية لزيادة الدعم المقدم للنقابة؛ حيث يبذل جهودا كبيرة لزيادة الدعم الخاص بالنقابة مما سيعود بالإيجاب على أصحاب المعاشات.كانت النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، النقيب العام، نفذت بعض أعمال التطوير بنادي الزراعيين بالدقي، وذلك بصيانة كافتيريا النادي وتركيب شاشات بالحديقة لاستقبال الأعضاء وأسرهم، وتقديم خدمة مميزة لهم.
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