وأضاف الزيات لـ«فيتو»، أن المؤتمر هدفه مناقشة مشكلات السياحة المصرية والعاملين بها ووضع الحلول المناسبة وذلك لرفع المعاناة عن العاملين في القطاع السياحي، ووضع روشتة عاجلة لعلاج أوجاع السياحة بطرق غير تقليدية، مشيرا إلى دعوة المسئولين بجميع الوزارات والجهات المعنية بالنشاط السياحي وتنفيذ القرارات التي ستنتج عن المؤتمر والتي تحقق مصالح الاقتصاد القومى والسياحة التي تعد أهم القطاعات الاقتصادية القادرة على إنهاء أزمة الاقتصاد القومى حال دعمها بالشكل المناسب. وأشار الزيات إلى أن غالبية المنشآت السياحية وخاصة الفنادق والقرى السياحية وصلت لحالة تتطلب ضرورة تدخل الدولة لإنقاذها وإنقاذ العاملين بها والذين يواجهون شبح البطالة في ظل أزمة هي الأسوأ والأطول في تاريخ السياحة المصرية مطالبا الحكومة بالقيام بدورها تجاه تلك المنشآت الوطنية التي تحملت أعباء كبيرة للإبقاء على العمالة وعدم تسريحها والحفاظ على صناعة السياحة التي تعتبر الأمل الوحيد للشعب المصرى لتحسين دخله ومستوى معيشته.