وفد من سيدات «مصر تستطيع» يزور اليوم «الأسمرات» ويتبرع لـ«تحيا مصر»

يتوجه اليوم الخميس، وفد من السيدات المشاركات بمؤتمر |مصر تستطيع بالتاء المربوطة|، في جولة داخل مدينة الأسمرات

..ويتفقد وفد سيدات |مصر تستطيع بالتاء المربوطة| مدينة |تحيا مصر - الأسمرات| كأحد مشاريع صندوق تحيا مصر القومية.ويتوجه وفد السيدات بعد انتهاء الزيارة مباشرة للتبرع بأحد البنوك للمساهمة بمشاريع صندوق تحيا مصر، وذلك إيمانا بالدور المهم الذي يقوم به الصندوق في التنمية.