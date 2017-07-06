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مصر للطيران تنظم اليوم 13 رحلة لعودة 2300 معتمر
06
يوليو
2017
01:43 AM
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تنظم شركة |مصر للطيران|، اليوم الخميس، 13 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي، لعودة 2300 معتمر ضمن جسرها الجوي لعودة المعتمرين
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: إنه من المقرر أن تنظم الشركة اليوم 8 رحلات جوية من مطار جدة الدولي، فضلا عن 5 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة، إلى مطار القاهرة لعودة 2300 معتمر.وأشارت المصادر إلى أن جميع الرحلات شهدت انتظاما وفقًا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل دون أي تأخيرات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.
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