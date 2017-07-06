تنظم شركة |مصر للطيران|، اليوم الخميس، 13 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي، لعودة 2300 معتمر ضمن جسرها الجوي لعودة المعتمرين

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: إنه من المقرر أن تنظم الشركة اليوم 8 رحلات جوية من مطار جدة الدولي، فضلا عن 5 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة، إلى مطار القاهرة لعودة 2300 معتمر.وأشارت المصادر إلى أن جميع الرحلات شهدت انتظاما وفقًا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل دون أي تأخيرات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.