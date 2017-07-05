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وزراء خارجية مقاطعة قطر: رد الدوحة سلبي وفارغ المضمون
05
يوليو
2017
18:16 PM
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، في بيان وزراء خارجية مقاطعة قطر، الأربعاء:|لم نعد نستطيع التسامح مع الدور القطري، كما أن المقاطعة جاءت لمخالفة الدوحة للاتفاقيات الموقعة|
وأضاف الوزير أنه لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تنفذه قطر، مشيرا إلى أن رد الدوحة على مطالب دول المقاطعة، غير جاد وسلبي وفارغ المضمون.
وأكد سامح شكري أن موقف الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، يرتكز على المواثيق والقانون الدولية.
وشدد سامح شكري على ضرورة الالتزام بمكافحة الإرهاب ووقف كافة خطابات الكراهية القططرية، كذلك التزام الدوحة باتفاق الرياض للعام 2014.
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