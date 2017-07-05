بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بمقر المجلس بماسبيرو

ومن المقرر أن يُناقش الاجتماع عدة ملفات أبرزها تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن تقرير لجنة المرصد الخاص بتقييم الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان الماضي.