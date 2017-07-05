اخبار مصر
-
رياضة
- خالد جلال: إيناسيو يعالج لاعبي الزمالك نفسيا في جلسة خاصة
- استئناف معسكر منتخب الشباب بمشاركة 11 لاعبا
- المريخ السوداني يشارك في البطولة العربية رغم أزمة الـ«فيفا»
- «جمعان» يشيد بمجهود مسئولي الرياضة في مصر لإنجاح البطولة العربية
- شمس يتدخل لإنهاء تأشيرة الطبيب المرافق لمروان محسن بألمانيا
- الأهلي ينفي إصدار أي بيانات رسمية لعماد وحيد
- إقامة نهائي البطولة العربية على ستاد برج العرب في الإسكندرية
- سمير عدلي يحضر المؤتمر التحضيري للبطولة العربية
- سعيد جمعان: لن نفقد الأمل بإقامة البطولة العربية بإستاد القاهرة
- اللجنة المنظمة للبطولة العربية تخاطب الدفاع الجوي لاستضافة مباريات الأهلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزيرة التخطيط: برنامج ميكنة وزارة الصحة يتيح بيانات المواليد والوفيات كاملة
05
يوليو
2017
17:01 PM
بواسطة
صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في المؤتمر الصحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بأن اجتماع الحكومة اليوم ناقش برنامج ميكنة الخدمات بوزارة الصحة، بالتعاون بين وزارتي الصحة والتخطيط وهذا البرنامج سوف يتيح تطوير البيانات بشكل كامل وتفصيلي للمواليد والوفيات
وأضافت وزيرة التخطيط على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن التعاون مع وزارة الصحة فى عمل مخطط التطوير وميكنة خدمات المكاتب الصحية كان منذ عام ونصف .
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع