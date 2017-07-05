صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في المؤتمر الصحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بأن اجتماع الحكومة اليوم ناقش برنامج ميكنة الخدمات بوزارة الصحة، بالتعاون بين وزارتي الصحة والتخطيط وهذا البرنامج سوف يتيح تطوير البيانات بشكل كامل وتفصيلي للمواليد والوفيات