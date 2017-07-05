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عماد الدين راضي: نظام الميكنة يربط بين ٤٥٧١ مكتب صحة على مستوى الجمهورية
05
يوليو
2017
17:01 PM
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صرح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، في المؤتمر الصحفي على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، بأن الحكومة ناقشت في اجتماعها، اليوم، برنامج ميكنة مكاتب وزارة الصحة واصفا القرار بالحلم الذي تحقق أخيرا على أرض الواقع
وأكد وزير الصحة، أن الوزارة لديها ٤٥٧١ مكتب صحة على مستوى محافظات الجمهورية تعمل كلها بنظام مميكن، ومن فوائد هذا النظام ربط شهادات الوفيات فى لحظة صدورها مع وزارة التضامن، مضيفا أنه أصبح لدينا القدرة على حصر أسباب الوفاة ومتابعة نظام الوفيات للأمهات بعد الولادة .
وأوضح |راضي|، أن التطوير ونظم الميكنة أتاحا إصدار شهادات الميلاد بشكل فورى، مع ربط تلك البيانات وتبادلها بين كل الجهات المختلقة علي مستوي الجمهورية .
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