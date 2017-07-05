اعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج موافقة وزير الزراعة على طلب المحافظة بإقامة معهد ديني ازهري اعدادي ـ ثانوي بنين | بقرية نقنق مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج على مساحة 8 قراريط واقعة بحوض صديق افندي نمرة 3 ، حيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة وينطبق عليها الشروط