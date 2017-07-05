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إنشاء معهد أزهري على مساحة 8 قراريط بدار السلام في سوهاج
05
يوليو
2017
10:45 AM
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اعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج موافقة وزير الزراعة على طلب المحافظة بإقامة معهد ديني ازهري اعدادي ـ ثانوي بنين | بقرية نقنق مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج على مساحة 8 قراريط واقعة بحوض صديق افندي نمرة 3 ، حيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة وينطبق عليها الشروط
وأكد المحافظ أنه جار إنهاء إجراءات نقل الملكية للمحافظة، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أي تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة ، لافتا أن قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام تصب في مصلحة المواطنين وتخدم خطة التنمية والإصلاح التي تنتهجها الدولة.
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