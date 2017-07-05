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وزيرة الهجرة: مصر تعامل النازحين إلى أراضيها معاملة مواطنيها
دعت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة البلاد العربية أن تحتذى بنهج مصر فى معاملة النازحين العرب، مؤكدة أن مصر حريصة على احتضان وخدمة كل ما يحقق نفعاً للأمة العربية وكل ما يعزز التضامن بين شعوبها ودولها
جاء ذلك خلال حفل منظمة المرأة العربية الذي تقيم لصالح النازحات العربيات من دول الصراعات المسلحة
وأكدت أن المنظمة تضع على قمة أجندتها الاهتمام بالمرآة النازحة واللاجئه لما تراه فى المخيمات ومناطق النزوح، وخاصة فى إطار التطورات و الاحداث التى تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن الاحصائيات الأخيرة دلت على أننا لدينا بالمنطقة ٢٠ مليون لاجأ من قيمة ٦٠ مليون فى العالم.
كما أكدت ان مصر تقاليدها تمنعها وضع النازحين فى معسكرات وأنها تتعامل معهم كمواطنيها تماما، مشيرة إلى أنها على قناعة تامة بأن الوطن العربى لن يتقدم إلا إذا تقدمت المرأة العربية
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