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نشرة الأخبار وأبرزها: تسلم مصر ودول المقاطعة الرد القطري على مطالبهم
نشـرت «فيتـو» على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة على الساحة، بمختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية، وغيــرها:مصر ودول المقاطعة: تسلمنا رد قطر وإعلان موقفنا في الوقت المناسبالحكومة تناقش اليوم حماية المواطنين من المتلاعبين بالأسعارالزمالك يوقع رسميا عقود إعارة مصطفى فتحي للتعاون السعوديبالصور
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