نشـرت «فيتـو» على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة على الساحة، بمختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية، وغيــرها:مصر ودول المقاطعة: تسلمنا رد قطر وإعلان موقفنا في الوقت المناسبالحكومة تناقش اليوم حماية المواطنين من المتلاعبين بالأسعارالزمالك يوقع رسميا عقود إعارة مصطفى فتحي للتعاون السعوديبالصور