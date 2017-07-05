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شيخ الطريقة العلوانية يهاجم قياديا سلفيا بسبب «أغثنا يا رسول الله»
05
يوليو
2017
07:44 AM
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قال الشيخ مالك علوان، شيخ الطريقة العلوانية: إن تصريحات سامح عبد الحميد، القيادي السلفي، بأن قول المرء |أغثنا يا رسول الله| يعد |شركا بالله|، كلام فارغ، مشيرا إلى أن تكفير الآخرين مخالفة جسيمة ولا يجوز تكفير من ينطق الشهادتين
وأضاف أن الاستغاثة بالرسول لأنه حبيب الله وله منزلة كبرى عند المولى عز وجل لقوله تعالى: |وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ|، أما السلفيون فيخرجون علينا كل يوم بفتاوى غريبة هدفها الإساءة للآخرين باعتبار أن هذا مأكلهم ورزقهم. كان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أكد أن قول |أغثنا يا رسول الله، ليست شركا|، موضحا أن ما يدعيه البعض من أن التوسل برسول الله |صلى الله عليه وسلم|، شركا ليس صحيحا، مشيرا إلى جواز طلب الغوث بذكر الرسول الكريم.
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