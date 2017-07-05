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نجيب جبرائيل: مد حالة الطوارئ أمر طبيعي في مواجهة حرب الإرهاب
05
يوليو
2017
06:44 AM
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قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: إن مصر حاليا تمر بحالة بالغة الحساسية تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية منها مد حالة الطوارئ دون التوسع فيها من خلال توسيع دائرة الاشتباه، مشيرا إلى أن هناك دولا كبرى مثل فرنسا وألمانيا عندما وقعت بها أعمال إرهابية فرضت حالة الطوارئ
وأضاف لـ|فيتو|: |نحن في حالة حرب مع الإرهاب وبالتالي تطبيق الطوارئ يكون في أضيق الحدود ودون المساس بحقوق المواطن والحريات، وإن كنت أعتقد أن ارتفاع الأسعار له دور أيضا في مد الطوارئ للحفاظ على حالة الاستقرار|.
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