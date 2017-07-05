قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: إن مصر حاليا تمر بحالة بالغة الحساسية تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية منها مد حالة الطوارئ دون التوسع فيها من خلال توسيع دائرة الاشتباه، مشيرا إلى أن هناك دولا كبرى مثل فرنسا وألمانيا عندما وقعت بها أعمال إرهابية فرضت حالة الطوارئ