يعقد وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، اليوم، اجتماعاً بقصر التحرير يعقبه مؤتمر صحفيا لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر