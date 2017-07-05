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بالأرقام.. طريقة احتساب فواتير الغاز المنزلية بعد زيادة أغسطس
تواصل «فيتو» تقديم خدماتها للقراء، وتوضح طريقة احتساب فاتورة الغاز المنزلية الشهرية، والمقرر تحصيلها بداية من أغسطس المقبل بالزيادة الأخيرة التي طبقت على شرائح الغاز من الأقل وحتى الأعلى استهلاكًا، بعد رفع أسعار الوقود الخميس الماضي
وقبل حساب الفاتورة نود التنبيه أنه تم زيادة الشرائح المنزلية مع أسعار الوقود لتصبح الشريحة الأولى من متر وحتى ٤٠ مترا مكعبا بجنيه بدلا من ٧٥ قرشا والثانية من ٤٠ مترا وحتى ٧٠ مترا مكعبا بـ ١٧٥ قرشا بدلا من ١٥٠ قرشا والشريحة الثالثة الأكثر من ٧٠ مترا تحاسب بـ ٢.٢٥ بدلا من جنيهين.ونوضح طريقة الحساب كالآتي: يتم احتساب قيمة الاستهلاك في الشريحة الأولى من متر واحد مكعب وحتى 40 مترًا مكعبًا خلال الشهر بسعر جنيه واحد على كل متر مكعب وفقا للزيادة الجديدة بدلا من ٧٥ قرشا.ومثال بسيط: عند استهلاك 39 مترًا مكعبا خلال الشهر فتصبح قيمة الفاتورة على الزيادة الجديدة بـ٣٩ جنيهًا بدلا من 29.25 جنيها أي بزيادة قدرها ٩.٧٥ جنيهات، وبجمع ضريبة الاستهلاك ودمغة الإيصال تصبح الفاتورة الإجمالية ٤٠.٨٨ جنيها حيث ضريبة الاستهلاك ٣.٦ قروش يتم ضربها في الـ ٤٠ مترا مع ٤٠ قرشا دمغة ايصال شاملة كل الأمتار. وللعلم أن ضريبة رسوم الاستهلاك والايصال موحدة على باقي الشرائح ولكنها ترتفع طبقا للاستهلاك. وحال زيادة حجم الاستهلاك أكثر من 40 مترًا وحتى 75 مترًا، يتم حساب أول 40 مترًا بسعر جنيها واحد، ثم يحتسب الاستهلاك ما فوق الـ 40 مترًا بسعر ١٧٥ قرشًا للمتر الواحد.وبمثال بسيط: إذا كان الاستهلاك 70 مترًا فيكون حساب الفاتورة 40 مترًا × جنيه + 30 مترًا × ١٧٥ قرشًا = ٩٢.٥ جنيها بدلا من ٧٥ جنيها أي زيادة قدرها ١٧.٥ جنيها عن العام الماضي، وعند إضافة دمغة الاستهلاك والإيصال تصبح الفاتورة الإجمالية نحو ٩٥.٠٦ جنيها. أما إذا كان حجم الاستهلاك أكثر من 75 مترًا، فيتم حساب 40 مترًا منها بسعر جنيها، ومن 40 إلى 75 مترًا بسعر ١.٧٥ جنيه، وما فوق 75 مترًا بسعر ٢.٢٥ جنيه.وبمثال بسيط: لو تم استهلاك 80 مترًا يكون حساب الفاتورة 40 مترًا × جنيه + 35 مترًا × ١.٧٥ جنيه + 5 أمتار × جنيهين = ١١٢.٥ جنيها أي زيادة قدرها ٢٠ جنيها عن العام الماضي، وتصبح الفاتورة الإجمالية بعد رسوم الاستهلاك ودمغة الايصال نحو ١١٥.٨٧ جنيها.
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