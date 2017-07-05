قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر: إن النائب أحمد طنطاوي ارتكب من الجرم ما يستوجب أقصى عقوبة رادعة، لافتا إلى أن ما مارسه النائب في دور الانعقاد الأول والثاني بالبرلمان به إساءة واضحة للمجلس، وانتهاك لنصوص اللائحة