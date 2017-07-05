أكد اللواء محمود منصور، مؤسس جهاز المخابرات القطرية، أن قطر الراعي الأساسي للإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن الدوحة تحاول إقامة دولة الخلافة الإسلامية لكن بالسلاح، الأمر الذي يرفضه الإسلام وكل الأديان السماوية

وأضاف لـ|فيتو|، أن تميم ليس لديه مبادئ ولا يعرف شيئا عن الدين أو الشريعة وإلا كان راعى صلة الدم بينه وبين والده الذي عزله بأمر من عمه الخائن لصالح أمريكا وبريطانيا ودول الغرب.وتابع |منصور|: |الشعب القطري مغلوب على أمره وهو شعب شقيق نحن لا نعاديه لكننا سوف نقدم كافة المستندات والأوراق الدالة على تورط قطر في دعم الإرهاب بمصر وسوريا وليبيا|.