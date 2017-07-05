أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في دور الانعقاد الثاني قرابة 47 تشريعا، ما بين قوانين جديدة وتعديلات قوانين قائمة بالفعل

«فيتو» تنشر قائمة التشريعات التي تم إقرارها في دور الانعقاد الثاني..١- قانون الخدمة المدنية. ٢- مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.٣- التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.٤- نقابة الإعلاميين. ٥- تنظيم الصناعة وتشجيعها.٦- التأمين الصحي على الطلاب.٧- تحويل بنك التنمية إلى البنك الزراعي المصري.٨- الهيئة القومية لسلامة الغذاء. ٩- تعديل قانون السجل التجاري. ١٠- قانون الجمعيات الأهلية.١١- تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية. ١٢- تعديل قانون التظاهر. ١٣- تعديل قانون الإجراءات الجنائية والطعن والإرهاب والكيانات الإرهابية.١٤- تعديل قانون الطوارئ.١٥- تعديل قانون الهيئات القضائية. ١٦- قانون الرياضة. ١٧- قانون الاستثمار. ١٩- الحساب الختامي ١٤/١٥.٢٠- العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. ٢١- تعديل قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.٢٢- تعديل الضريبة على الدخل والدمغة. ٢٣- تعويضات المقاولين. ٢٤- تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية. ٢٥- تعديل قانون زراعة الأعضاء. ٢٦- الحساب الختامي ١٥/١٦.٢٧- منح علاوة غلاء لغير الخاضعين. ٢٨- منح علاوة غلاء للخاضعين لقانون الخدمة المدنية.٢٩- زيادة المعاشات. ٣٠ - أيلولة نسبة من الصناديق الخاصة إلى الموازنة. ٣١- الموازنة العامة ١٧/١٨.٣٢- الهيئة الوطنية للانتخابات.٣٣- تعديل الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة.٣٤- الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية وشركات مصرية وأجنبية. ٣٥- مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية. ٣٦- تعديل قانون لجان فض المنازعات.٣٧- تعديل في شأن الموانئ المتخصصة. ٣٨- تنظيم الخبرة أمام القضاء.٣٩- اختصاصات اللجان القضائية للقوات المسلحة.٤٠- تعديل قانون زرع الأعضاء.٤١- تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.٤٢- تجديد حالة الطوارئ. ٤٣- قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. ٤٤- تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية.٤٥- تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالمفقود. ٤٦- موازنة ١٧/١٨ ومشتملاتها.٤٧- قانون تنظيم سوق الغاز.