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شعبة الصيادلة: زيادة جديدة في أسعار الدواء بداية من أغسطس
كشف الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيادلة بغرفة القاهرة التجارية، عن زيادة جديدة في أسعار الدواء، تطبق بداية من شهر أغسطس المقبل، موضحًا أن الزيادة ستأتي طبقًا لاتفاق شركات الأدوية، مع وزارة الصحة، واستكمالًا للزيادة الأولى في شهر فبراير الماضي
وأكد عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ |بوابة الوفد|، أن هناك 7200صنف دوائي زادت أسعارها بالفعل، شهر فبراير الماضي، متوقعًا زيادة جميع الأصناف الشهر المقبل.
ولفت عبدالمقصود، إلى أن تحريك سعر الدواء السابق كان بطريقة عشوائية، مطالبًا بمعالجة التشوهات التي تسببت فيها وزارة الصحة عند الاتفاق مع شركات الأدوية، بزيادة الأسعار غير المدروسة.
وقال عبدالمقصود، إن وزير الصحة اعترف بنفسه أنه دخل الوزارة وهو لا يفقه شيئًا عنها، متابعاً: |من يتنصب على الكرسي التنفيذي يجب أن يكون على دراية كاملة بكل الملف، لأن أي مشكلة بسيطة تقوم بإشعال كوارث كبيرة|.
وعلى صعيد أخر، نفى الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، حدوث أي زيادة جديدة في أسعار الدواء مع بداية شهر أغسطس المقبل، مؤكدًا أن نقابة الصيادلة حريصة كل الحرص على عدم تكبد المواطن أعباء جديدة.
وأضاف عبيد في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد|، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أكد خلال اجتماعه أن الفترة المقبلة لن تشهد زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص الذين لا يمثلون صناعة الدواء، طلبوا تحريك الأسعار وقوبل طلبهم بالرفض.
وقال نقيب الصيادلة: |أنا لا أعرف من يريد إشاعة الفوضى في البلد، فتلك الأخبار الزائفة تدمر الشارع المصري وتنشر الإحباط|، متابعًا: |الكلاب تعوي والقافلة تسير|.
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