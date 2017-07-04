.فى خدمة الوطن| ، الذى يستهدف الداعيات والواعظات وخادمات الكنيسة .

وأشارت رئيسة المجلس الى ان البرنامج التدريبى يعتبر المرحلة الثالثة من برنامج |معا..فى خدمة الوطن| الذى اطلقة المجلس منذ شهور قليلة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية ،من خلال عمل وطنى واحد سوف ينطلق فى جميع محافظات مصر ،من خلال حملات طرق الابواب بالتعاون بين الداعيات وراهبات وخادمات الكنيسة من اجل خدمة الوطن ، وتربية نشء جديد على قيم الإنتماء واحترام وتقبل الأخر ونشر رسالة سلام تعم كل محافظة وحى ومنزل فى مصر.

واعلنت أن الحملة سوف تبدأ خلال الفترة القادمة بالنزول الى السيدات فى الكفور والنجوع للحديث بشكل مباشر مع المرأة مما يعطيها شعور بمدى اهتمام مؤسسات الدولة بها.

وأكدت أنه خلال هذه الفترة الحرجة علينا أن نقف جميعا معا لنعبر بمصر الى بر الامان ، فدورنا جميعا توصيل امانه الرساله السمحة للاديان السماوية للاجيال الجديدة ، موضحة أن الاستثمار الحقيقى فى الانسان يبدأ منذ الطفولة بغرس قيم الانتماء وحب الوطن فالجيل الجديد امانة فى يد المرأة المصرية وهو مستقبل مصر .

وقدمت الدكتورة مايا مرسى الشكر الى الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف لاستمرار التعاون مع المجلس القومى للمراة بفكر جديد مستنير لخدمة الوطن ، والى الدكتور جابر طايع لمساندته للمجلس ، والى قداسة البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسيه ، والى جميع كنائس مصر العظيمة .

كما اشارت رئيسة المجلس :أن اليوم يشرف ايضا بوجود احدى نابهات مصر بالخارج هى الدكتورة فوزية العشماوى التى تم تكريمها امس فى مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة ، صاحبة خبرة 45 سنه بجنيف ، وكان من الضرورى ان ترى مايحدث فى مصر من اتحاد من اجل نقل هذه الصورة الى قلب جنيف كخبيرة دولية فى الدراسات الاسلامية وفى تطوير المناهج التعليمية فى العديد من دول العالم.

وفى كلمة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف التى القاها عبر رساله فيديو اذيعت خلال الافتتاح ، أكد حرص وزارته على التعاون مع القومى للمرأة فى الاستفادة القصوى والمثلى بجهود الداعيات والواعظات ، مشيرا الى ان الوطن لنا جميعا وبنا جميعا ولا يمكن لاحد ان يعمل وحده .

كما اكد وزير الاوقاف أن الدول والمجتمعات والشعوب التى امنت بالتنوع وقبول الاخر هى الاكثر امانا وتقدما ، والدول التى وقعت فى فوضى الصراعات الدينية والعرقية ذهبت اما الى قتل اوتخريب أوفساد وتفكك وتشريد، أو الى فوضى وسقوط ، مشيدا بجهود وفضل قواتنا المسلحة والشرطة والمواطنين الشرفاء فى مواجهه التطرف ، مشدداً أن الشعب المصرى عبر تاريخه واعى بحجم المؤامرة ، ومن يحاولون النيل من الوطن عبر شق الصف الوطنى ، مؤكدا أن كل الاديان تدعو الى احترام الانسان والانسانية ، مستشهدا بالاية الكريمة | وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ |.

وأشار أن العلماء والوعاظ والواعظات والراهبات والمربيات عليهم دور كبير فى التوعية والتثقيف بين عامه الشعب ، خاصة بين الاميين فى القرى والنجوع من خلال التواصل المباشر وعبر المدارس والكنائس والمساجد والنوادى وجميع التجمعات.

وفى كلمة الانبا يوحنا قلته النائب البطريركى للاقباط الكاثوليك :أكد أن رسالتنا هى العلاقة بين محبة اللة ومحبة المخلوق ، احترام الاخر واختلافه هى رسالة من الله لنا جميعا ، الشريعه فى خدمة الانسان ، الخطوة الاولى لرسالتنا ان نزرع فى قلوبنا محبة الاخر ، و ان نزرع فى نفوس اولادنا واحفادنا قيم المحبة والاحترام والتقدير ، فالتنوع هو سنه كونية ، وتعدد الاديان صاحب البشرية منذ بداية الخلق ، وأكد أن المستقبل مبشر لان الدين هو طريق النور والحرية.

ووجه رسالته الى المرأة المصرية لتعليم ابنائها على احترام الحرية فى العقل والارادة ، وأضاف ان مصر تحتاج الى رسالة الداعيات والواعظات للوصول الى قلب وعقل المراة المصرية.

وأشار الدكتور سعد الهلالي استاذ الفقه المقارن وعضو المجلس في كلمته أن الله قال |إنى جاعل في الأرض خليفة| بإختلاف أديانهم وعقائدهم وقناعتهم ، فالانسان هو المسئول عن خلافة الله في الأرض وهو المسئول عن تعميرها وتحقيق سعادته في الدنيا ، فالانسان هو القادر على اختيار الشكل الذي يريحه بضميره والذي يسعد قلبه ، فمهما كان علم الانسان فهو علم بشري ليس لك اللا تبليغه وتقديمه للأخر ، ومن حقنا ان نقبله أو أن نرفضه .

وأكد أن المرأة المصرية لها دور فى نشر هذا الخطاب الثقافي بما يساعدنا في نشر السلام الاجتماعى والعيش المشترك .

وأكد نيافة الأنبا يوليوس مدير أسقفية الخدمات الاجتماعية والاسقف العام لكنائس مصر القديمة للأقباط الأرثوذوكس : أن محبتي لربنا ليس فقط ان أصلي واصوم رمضان واصوم الكنيسة ولكن الحب يظهر بالعمل ، يعجبني الترابط بين الراهبات والداعيات وترابطهم ظهور العمل الجماعي له اثر اكبر من العمل الفردي .

وتوجه بالشكر للمجلس على هذه الحملة حملة طرق الابواب| معاً في خدمة الوطن| ، ونحن معكم ، معرباً عن امنيته ان تعود الزيارات الى مصر لرؤية الناس حضارتها من جديد واتمنى أن ارى مصر التى تجمعنا وان نكون عائلة واحدة ويبعد عن مصر الشرور والارهاب والتطرف .

كما القت الدكتورة فوزية العشماوى استاذة بجامعه جنيف بسويسرا للدراسات العربية والاسلامية وخبيرة بمنظمة اليونسكو بباريس لتطوير المناهج الدراسية ، كلمة وجهت خلالها التحية للحضور وللدكتورة مايا على عقد حوار الاديان هذا ولدعوتها فهى خبيرة فى الاديان ولها خبرة طويلة فى هذا المجال .

وقامت بالتعريف بحوار الاديان تقوم لى | تعالو على كلمة سواء الا نعبد الا الله ، فالمساجد مكتوب عليها الله اكبر والكنائس مكتوب عليها الله محبة ، مشيرة الى ان حوار الاديان يجب ان يبنى على القيم المشتركة ، كل دين يهدف تعليم اتباعه العيش بطريقة مشتركة

وجهت التحية للمراة المصرية مسلمة ومسيحية الانسانه فهى الام والاخت والزوجة والابنه ، هى مربية النشء ، المراة مكملة للرجل، فى الغرب يطالبون بالمساواه لكنهم لم يطبقوه حتى الان ، فى انتخابات امريكا وجدنا هيلارى كلينتون تقدمت مرتين ولم ينتخبوها ، وفرنسا كذلك ، وحتى الان مراتب المراة اقل من الرجل .

وأضافت أن الاسلام جاء برساله على لسان رسوله الكريم |انما اتيت لاتمم مكارم الاخلاق|، مشددة على تكريم الاسلام واحترامه للمراة ومكانتها .