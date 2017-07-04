اختتمت اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي، اجتماعاتها المنعقدة على مدار يومي أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، تمهيدًا لعقد الجلسة العامة السادسة والأخيرة، من دور الانعقاد الثاني، والمقرر أن تنطلق صباح غدٍ الأربعاء، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية