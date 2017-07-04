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البرلمان العربي يختتم اجتماعات لجانه الدائمة استعدادا لانطلاق جلسته غدا
04
يوليو
2017
18:15 PM
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اختتمت اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي، اجتماعاتها المنعقدة على مدار يومي أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، تمهيدًا لعقد الجلسة العامة السادسة والأخيرة، من دور الانعقاد الثاني، والمقرر أن تنطلق صباح غدٍ الأربعاء، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
كما اعتمدت لجان البرلمان الدائمة الأربع اليوم، (لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب) تقارير اجتماعاتها المقرر عرضها غدًا في الجلسة العامة للبرلمان.
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