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توقيع عقد إنشاء مبنى ركاب جديد بمطاربرج العرب
04
يوليو
2017
18:15 PM
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شهد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمقر الشركة المصرية للمطارات حفل توقيع عقد الأعمال الاستشارية بين الشركة المصرية للمطارات برئاسه الطيار محمد سلام مصيلحي ،وشركة الاستشارات اليابانية JAC و شركة ناريتا للمطارات NAA , وذلك للقيام بالأعمال الاستشارية ووضع خطط التدريب والتشغيل لمشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد لمطار برج العرب الدولى ،و الذى يسع 4 ملايين راكب سنوياً مع إضافه 20 موقف انتظار طائرات جديد ،وهو يعتبر أول مطار صديق للبيئة فى الشرق الأوسط ،والتى تقوم هيئة التعاون الدولى اليابانى JICA بتمويله بقرض قيمته 26
4 مليار ين يابانى ،تسدد على 40 سنة و فائدة 0.1 % ,
حضر حفل التوقيع كل من ممثلى وزارة التعاون الدولى و هيئة التعاون الدولى اليابانى .
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