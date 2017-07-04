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بحث التعاون بين الآثار والثقافة والتعليم و الرياضة و تكنولوجيا المعلومات الياباني
استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار صباح اليوم الثلاثاءالدكتور Hirokazu Matsuno وزير الثقافة والتعليم و الرياضة وتكنولوجيا المعلومات الياباني والسفير Takehiro Kagawa سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك
وأوضح د. العناني أن هذا اللقاء جاء تعزيزا لسبل التعاون بين البلدين ومناقشة العلاقات المصرية اليابانية في مجال العمل الأثري خاصة حيث أن هناك عدد من بعثات الحفائر اليابانية بمصر وعلى رأسها بعثة جامعة واسيدا العاملة بمشروع مركب خوفو وكذلك التعاون في المشروعات الكبرى كمشروع المتحف المصري الكبير بميدان الرماية.
وأعرب د. العناني عن سعادته بإجراء هذا اللقاء اليوم والذي يأتي بالتزامن مع مرور 60 عاما على توقيع أول برتوكول تعاون مشترك بين مصر واليابان، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات المصرية اليابانية منذ زمن بعيد.
وتناول اللقاء عدة محاور كان أبرزها تأكيد د. العناني علي ترشيح اليابان لشخصيتين رفيعتي المستوي لعضوية مجلس أمناء المتحف المصري الكبير طبقا لتشكيله و خاصة بعد موافق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ترأس المجلس.
كما طلب د. العناني من الوزير الياباني دعم حكوته في تأييد الدكتورة مشيرة خطاب المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو خلال انتخابات عام2017، هذا ووعد الجانب الياباني الدكتور العناني بنقل هذا المطلب إلى حكومته والتي تدرسه بجدية خاصة بعد زيارة د.خطاب إلى اليابان مؤخرا.
وأشاد د. العناني بتجربة إقامة المدارس والجامعات اليابانية بمصر مؤخرا، متمنياً اهتمامهم برفع الوعي الأثري لدى طلابهم خاصة في المرحلة الابتدائية بما يخلق حبهم للحضارة المصرية القديمة.
من جانبه أكد د. Hirokazu Matsuno وزير الثقافة والتعليم الياباني حرص الحكومة اليابانية على تقديم يد العون لمصر في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيراً إلى أن الحكومة اليابانية لن تتوان في تقديم كل ما بوسعها من أجل إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير لافتتاحه الجزئي في الوقت المحدد له في إبريل 2018.
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