التقى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الثلاثاء، المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفدا من قيادات الجهاز ووزارة الآثار لبحث ومناقشة ملف المتعاقدين وتثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة



وأوضح د. باسم جهاد معاون وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مشكلة السراكي قبل وبعد مايو وكذلك التعاقدات عقب 30/4/2012، و إجراءات تثبيت متعاقدي الباب الأول وكشوف تظلمات متعاقدي الوزارة بشكل عام.

وأضاف، أن اللقاء تطرق إلى إعادة تنظيم الهيكل الإداري للوزارة بما يتلاءم مع استحداث هيئتي المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ووظيفة وكيل الوزارة الدائم، مشيراً إلى أنه جرى تعريف الحاضرين بقانون الخدمة المدنية ودراسة إصدار كتيب عن القانون ونشره على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى يتسنى لكافة الموظفين المخاطبين بهذا القانون معرفة بنوده بشكل كامل.

كما جرى تعريف الحاضرين بكل أوجه قانون الخدمة المدنية بما فيها الأجور والإجازات وتقييم السلوك الوظيفي، وما يستوجبه القانون من إعادة توزيع العاملين وفقا لمصلحة العمل.



ومن جانبه أكد د. محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى من دراسة استمارة خمسة والتي تحدد عدد الدرجات الشاغرة بالوزارة، مشيراً إلى أنه جاري اعتمادها من وزارة المالية، مؤكدا قرب انتهاء إجراءات التثبيت لمتعاقدي الوزارة قبل مايو 2012.