نشرت |فيتـو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:دكة الأهلي تتحدى المصري في لقاء برج العرب اليوموزير الصحة يتفقد اليوم مصنع المهن الطبية لإنتاج الأنسولين«الجنايات» تنظر اليوم محاكمة 89 متهما بـ«خلية ولع» في الإسماعيليةالأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجةاليوم