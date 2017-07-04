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نشرة الأخبار وأبرزها: اغتصاب طفلة بامبرز جديدة في أسيوط
نشرت |فيتـو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:دكة الأهلي تتحدى المصري في لقاء برج العرب اليوموزير الصحة يتفقد اليوم مصنع المهن الطبية لإنتاج الأنسولين«الجنايات» تنظر اليوم محاكمة 89 متهما بـ«خلية ولع» في الإسماعيليةالأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجةاليوم
. نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن نجلي محمد مرسيمجلس المحافظين يناقش اليوم توابع زيادة أسعار الوقودنص اعترافات المتهم باغتصاب طفلة أسيوط أمام النيابةأزارو يصل القاهرة اليوم استعدادا للانتظام بمران الأهليبالصور.. تامر حسني يشارك جمهوره مشاهدة «تصبح على خير» بالإسكندرية«الإداري» ينظر اليوم دعوى وقف البرامج الدينية على الفضائياتالقبض على 13 شخصا في واقعة تعذيب سيدة خطف أطفال بلبيسوزير التعليم: استمرار «البوكليت» بعد قضائه على أسطورة «شاومينج»الكشف المبدئي للنيابة: تهتك وجروح في غشاء بكارة طفلة أسيوط المغتصبةغرق مركب بالغردقة والدفع بوحدة بحرية لإنقاذهخطة تطوير التعليم الفني الصحي في 9 معلوماتمصدر بـ«التعليم» يكشف عن حركة تغييرات كبرى مرتقبة بالوزارةعزلة لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك أثناء وصولهم مطار القاهرةبالصوت.. أسماء المناطق المقطوع عنها المياه بالشيخ زايدأمن الشرقية يكشف حقيقة فيديو زعيمة عصابة خطف الأطفال في بلبيسالزمالك يضع بندا في عقد إعارة مصطفى فتحي لمنع انتقاله للأهلي
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