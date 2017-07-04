السيسي يشارك اليوم في قمة «الفيشجراد» ويستقبل رئيس وزراء التشيك

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، في قمة تجمع دول |الفيشجراد| الذي يضم المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا ووُجهت الدعوة لمصر كأول دولة في الشرق الأوسط يتم دعوتها للمشاركة في قمة التجمع

وفي ختام الاجتماعات يعقد قادة الدول الأربعة والرئيس السيسي مؤتمرًا صحفيًّا لعرض نتائج اجتماعات قمة التجمع.ويسبق اجتماعات قمة تجمع |الفيشجراد|، لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في بودابست مع رئيس وزراء التشيك صباح اليوم الثلاثاء.وتعد دول تجمع |الفيشجراد|، المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، مجتمعة خامس أكبر اقتصاد في أوروبا والـ12 على مستوى العالم.