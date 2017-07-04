تناقش الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة السكان للسكان، ظهر اليوم الثلاثاء، الخطط السكانية، وجهود الحكومة في تخفيض الزيادة السكانية في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بحضور رئيس اللجنة اللواء كمال عامر وأعضاء اللجنة

كما تناقش مايسة شوقي الأطر التنسيقية بين الشركاء في القضية السكانية، ومدى التعاون بينهم سواء كان على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص أو الأهلي، وذلك في إطار تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان 2015/ 2030.