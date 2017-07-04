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اجتماع «عليا الوفد» بحضور«أبو شقة» الأسبوع المقبل
04
يوليو
2017
05:45 AM
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قال مصادر بالهيئة العليا بحزب الوفد: إنه من المحتمل عقد اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد بحضور المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الحزب، ورئيس الحزب الدكتور السيد البدوي في بداية الأسبوع المقبل، وخاصة بعد عدول المستشار بهاء أبو شقة عن استقالته من الحزب بناءً على طلب الهيئة العليا منه
كانت الهيئة العليا بحزب الوفد رفضت استقالة المستشار بهاء أبو شقة بالإجماع، خلال اجتماعها الماضي بحضور رئيس الحزب، وقيادات الهيئة العليا، واستجاب |أبو شقة| لرأي الهيئة العليا بالعدول عن الاستقالة والعودة للحزب مرة أخرى.
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