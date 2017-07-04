قال مصادر بالهيئة العليا بحزب الوفد: إنه من المحتمل عقد اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد بحضور المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الحزب، ورئيس الحزب الدكتور السيد البدوي في بداية الأسبوع المقبل، وخاصة بعد عدول المستشار بهاء أبو شقة عن استقالته من الحزب بناءً على طلب الهيئة العليا منه