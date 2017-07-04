وأضاف |الجندي| في تصريح خاص لـ|فيتو|، أن الاعتراض كان على اجتماع مجلس النقابة في جلسته بشهر مارس الماضي، وأن إجراءات الجلسة غير سليمة وبالتالي كل ما اتخذ من قرارات خلالها تعتبر باطلة، مشيرا إلى أنه تم الاستناد إلى قرار مجلس النقابة عام 2015 والذي يوضح أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني خلال ساعة يتم رفع الجلسة.وأوضح النقيب العام، أنه إذا أراد مجلس النقابة استكمال الجلسة عليه أن يتقدم ١٣عضوا ويدخل جلسة لاتخاذ موافقة عليه بجلسة أخرى وذلك وفقًا للائحة الداخلية للنقابة.ونفى |الجندي| ما تردد حول انسحابه من جلسة مجلس النقابة بشهر أبريل، مؤكدًا أنه ما حدث هو أنه رفع الجلسة، قائلًا: |كل ما يقال كلام فارغ|، وتم استكمال الجلسة من قبل هيئة المكتب. ولفت إلى أنه تم اقتراح انعقاد جلسة طارئة وذلك خلال شهر يونيو الماضي لعرض الأمور المالية الطارئة، ولم يكتمل النصاب القانوني عند الانعقاد وبالتالي لم تنعقد الجلسة، موضحًا أنه لا توجد مشكلة بشأن توقيعه على شيك شراء مقر النقابة الفرعية بدمياط، واعتراضه على جلستي شهر مارس وأبريل إجرائي وليس شكليا.