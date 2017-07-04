قال الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، ردًّا على أزمة عدم التوقيع على شيك مرتبات العاملين بالنقابة وعدم الموافقة على تعيين المدير المالي للنقابة: إنه تقدم إلى باستقالته قبل انتهاء عقده بشهرين، معللًا الاستقالة بحدوث مشكلة بينه وبين الدكتور محمد بدوي أمين الصندوق وأنه لا يستطيع الاستمرار في العمل، وتم قَبول استقالته على ذلك الأساس

وأضاف لـ|فيتو|، أنه بعد أسبوعين من تقديم المدير المالي استقالته عاد مرة أخرى ليسحب استقالته مبررًا ذلك بانتهاء الخلاف بينه وبين أمين الصندوق، وتم عودة للعمل مرة أخرى.وأوضح النقيب العام، أن هيئة المكتب بالنقابة اتخذت قرارا بتثبيته وذلك بعد انتهاء عقده المقرر بسنة |تعيين مؤقت|، مضيفًا أنه رفض تعيينه، ويستمر بالعقد المؤقت ويتم تجديد له سنة أخرى، معللًا ذلك بأن المدير المالي صدر عنه عدة مشكلات سابقة، وتقصير في العمل ما استدعى بعقوبة خصم ٣ أيام له، وأثناء انعقاد مجلس النقابة في شهر يونيو لم يتم طرح موضوع تثبيت المدير المالي لعدم استكمال انعقاده.وجاءت هيئة المكتب بقرارها بالموافقة على تثبيت المدير المالي، فرفضت لأنه يجب مناقشة الأمر في جلسة عامة، واقترحت عليهم عمل استمارة مرتبات للموظفين المثبتين على حدة والمدير المالي استمارة خاصة لحين الانتهاء من أمره إما بالتثبيت أو استكمال عمله بعقد مؤقت، فرفض الدكتور محمد بدوي أمين الصندوق قائلًا: |إحنا هنعمل استمارة واحدة لكل الموظفين غير كده مش همضي على شيك المرتبات|.واستطرد نقيب الأسنان، أن هيئة المكتب لجأوا لاتحاد المهن الطبية دون علمه وأخذوا من الاتحاد سلفة لتسديد مرتبات الموظفين بالنقابة، مستعجبًا من أفعال هيئة المكتب، قائلًا: |هيئة المكتب تعمل ضد النقيب وهما فاكرين علشان أنهم أغلبية فيكونوا ضدي|.واستكمل: |ننتظر انعقاد جلسة شهر يوليو والمقرر انعقادها الثلاثاء، الساعة ١٢ ظهرًا، إذا أقر المجلس على تعيين المدير المالي فسيتم تعيينه|.