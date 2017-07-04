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مجلس المحافظين يناقش اليوم توابع زيادة أسعار الوقود
يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، لمتابعة تأثير قرار زيادة أسعار الوقود على تعريفة الركوب لوسائل المواصلات بمختلف المحافظات، ومدى الالتزام بالزيادة التي أقرتها كل محافظة
وكلف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، أمس الإثنين، الوزراء والمحافظين بضرورة التواصل الفاعل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، وذلك من خلال التحرك الميداني بالمحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وجهود تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.وكان رئيس الوزراء أجرى عدة اتصالات عبر شبكة الفيديو كونفرانس بغرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بعدد من المحافظين وكلفهم بضرورة التواجد المتواصل على مدار الـ3 أيام بجميع المواقف للتعامل مع أي اضطرابات أو مشكلات للمحتجين على قرار زيادة أسعار المحروقات.
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