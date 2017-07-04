تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة العميد زينهم الشورى من ضبط راكبين حاولوا تهريب مبالغ مالية إلى دبى على رحلة مصر للطيران

تم ضبطهم أثناء إتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على الركاب، فعثر داخل حقائبهم على ٧٦٤،٠٠٠ ألف جنية مصرى.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

