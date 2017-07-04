صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه من المقرر تسيير رحلتين اسبوعيا من القاهرة إلى مدينه العلمين بالساحل الشمالى، في إطار خطة الشركة لتشجيع حركة السياحة الداخليه والربط بين مدن الجذب السياحى بعضها ببعض داخل جمهوريه مصر العربية



وأكد مسلم ان مصر للطيران حرصت على تشغيل هذا الخط الذي يربط بين القاهرة و مدينه العلمين تيسيراً على عملائها الذين يرغبون في قضاء اجازات الصيف و عطلات نهاية الأسبوع في منطقة الساحل الشمالي والتي من المقرر تشغيلها قريبا بواقع رحلتين اسبوعيا .

