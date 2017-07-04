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انطلاق منتدى الأعمال المصري
انطلق قبل قليل المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال بحضور، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان اليوم بمشاركة وفدي ممثلي القطاع الخاص بالبلدين لبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المجريين بمصر
ومن المقرر أن تتتناول المباحثات المصرية - المجرية سبل تنشيط التعاون بين مصر والمجر في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية.ومن جانبه قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن علاقات التبادل التجاري بين مصر والمجر تشهد طفرة حقيقية الفترة الحالية لافتا إلى أن الصادرات المصرية للمجر منذ يناير الماضي وحتى مارس زادت بنسبة 198% في حين تراجعت الواردات المصرية من المجر بنسبة 38%.وأشار إلى أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المجرية خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أن مصر تتعاون مع المجر لكونها تتميز في الجزء الهندسي الخاص بتصنيع السكك الحديدية والسيارات والأجهزة الكهربائية.
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