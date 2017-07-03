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«مستقبل وطن» يطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات لحماية الأقل دخلا
قال الدكتور نور أبو حتة، عضو اتحاد الغرف التجارية، وعضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن: إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقمة دول |الفيش جراد|، بناءً على دعوة تلقاها من الرئيس المجري، تعكس مدى الثقل الذي وصلت له مصر خارجيًا، بفضل علاقاتها المتوازنة وسياساتها الواضحة، والمتطلعة لتقوية العلاقات مع كافة الشركاء، وبناء علاقات مع كافة الأطراف
وأضاف |أبو حتة|، في بيان لـ«مستقبل وطن»، اليوم الإثنين، أن ذلك المحفل الاقتصادي الدولي، الذي يجمع الدول الأربع: «المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا» فرصة جيدة لتقوية سبل التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المجريين بمصر، وذلك لتعزيز حركة التحولات الاقتصادية، التي تشهدها البلاد، وما شهدته من حالة كبيرة من الطفرة والاستقرار.وناشد عضو الهيئة العليا، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة العمل على زيادة الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلًا، وإيجاد حلول لكافة القطاعات التي مازالت حيز الركود، وعلى رأسها |السياحة|، مؤكدًا أن إعادة النشاط لتلك القطاعات، سيعزز من سرعة النهوض بالاقتصاد.
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