قال أحمد فرغل عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، أن طرح شركات الدولة في البورصة، يحتاج إلى دراسة كبيرة ووافية، مشيرا إلى أنه لابد من توضيح نوع الشركات التي سيتم طرحها، ولماذا يتم الطرح

وأضاف عضو اقتصادية النواب، في تصريح لـ«فيتو»، أنه لابد من توضيح هل الطرح للحاجة إلى المصاريف الإضافية لهذه الشركات «شركات البترول»، أو الحاجة لأموال؛ بسبب أعمال التنقيب، مشيرا إلى أن كل شركة تختلف عن الأخرى.وكان أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء في طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، خلال شهرين، وقال: إنه سيتم البدء بشركة إنبي للبترول، ثم يليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك.