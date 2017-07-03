-
رياضة
- نشرة الرياضة وأبرزها: الزمالك يؤجل الإطاحة بإيناسيو وجهازه المعاون
- محمد رضوان: «صلاح» قادر على المنافسة كأفضل لاعب في العالم
- مؤمن سليمان: سموحة خاض 13 لقاء في 50 يوما
- مؤمن سليمان: مكسوف من فرج عامر بسبب هزائم سموحة
- الأمن يرد على زيادة جماهير الأهلي بلقاء القطن خلال 48 ساعة
- مؤمن سليمان: الفرص الضائعة حرمت سموحة من الفوز على طلائع الجيش
- غدا.. أبو ريدة يطير إلى سويسرا لحضور اجتماعات فيفا
- منتخب الشباب يتعادل مع الأردن بدون أهداف
- الاتحاد يلغي حجوزات الفنادق بعد نقل مواجهة الزمالك لبرج العرب
- الاتحاد السكندري كامل العدد قبل مواجهة الزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
البرلمان يصوت على مد حالة الطوارئ 3 أشهر.. غدا
أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن المجلس يصوت- غدا الثلاثاء- على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى
وكشف في تصريح خاص لـ«فيتو»، أنه ورد إلى البرلمان قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة إضافية، مشيرا إلى أن قرار المجلس بالموافقة على المد يأتي قبيل فض دور الانعقاد الثاني، الذي ينتهي يوم الأربعاء المقبل.وأعلن مصطفى بكري، أنه سيتم خلال الجلسة التصويت النهائي على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2017/ 2018، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والهيئة الوطنية للانتخابات.يشار إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أعلن تفويض البرلمان لرئيس الجمهورية، بإعلان فض دور الانعقاد بعد غد الأربعاء، على أن يعود لدور الانعقاد الثالث، في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)