وكشف في تصريح خاص لـ«فيتو»، أنه ورد إلى البرلمان قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة إضافية، مشيرا إلى أن قرار المجلس بالموافقة على المد يأتي قبيل فض دور الانعقاد الثاني، الذي ينتهي يوم الأربعاء المقبل.وأعلن مصطفى بكري، أنه سيتم خلال الجلسة التصويت النهائي على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2017/ 2018، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والهيئة الوطنية للانتخابات.يشار إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أعلن تفويض البرلمان لرئيس الجمهورية، بإعلان فض دور الانعقاد بعد غد الأربعاء، على أن يعود لدور الانعقاد الثالث، في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.