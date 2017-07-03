اخبار مصر
-
رياضة
- مؤمن سليمان: الفرص الضائعة حرمت سموحة من الفوز على طلائع الجيش
- غدا.. أبو ريدة يطير إلى سويسرا لحضور اجتماعات فيفا
- منتخب الشباب يتعادل مع الأردن بدون أهداف
- الاتحاد يلغي حجوزات الفنادق بعد نقل مواجهة الزمالك لبرج العرب
- الاتحاد السكندري كامل العدد قبل مواجهة الزمالك
- الاتحاد الدولي للسيارات لن يتخذ أي اجراءات اضافية بحق فيتل سائق فيراري
- جمهور القلعة الحمراء يرشحون صالح جمعة لـ«#نسر_الأهلي»
- اتحاد اليد يرفض الانسحاب من مونديال الناشئين رغم مواجهة قطر
- الزمالك يؤجل الإطاحة بإيناسيو وجهازه المعاون
- إيناسيو يطلب ظهيرا للزمالك بديلا عن أسامة إبراهيم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تضاعف ركاب القطارات بعد ارتفاع تعريفة سيارات الأجرة
03
يوليو
2017
22:44 PM
بواسطة
شهدت الهيئة القومية للسكك الحديدية إقبالا شديدا على حجز تذاكر الوجه البحري، والمحافظات القبلية القريبة، بعد ارتفاع تعريفة وسائل النقل الأخرى
من ناحية أخرى شهدت قطارات الضواحي على كافة خطوط السكك الحديدية ارتفاعا كبيرا جدا في كثافة الركاب بسبب اتجاه الركاب لاستخدام القطارات بدلا من استخدام وسائل النقل الأخرى.وشددت الهيئة القومية للسكك الحديدية على تقديم أفضل خدمة للركاب، من خلال متابعة التشغيل لسرعة توفير القطارات البديلة حال تعطل أي قطار.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع