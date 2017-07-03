شهدت الهيئة القومية للسكك الحديدية إقبالا شديدا على حجز تذاكر الوجه البحري، والمحافظات القبلية القريبة، بعد ارتفاع تعريفة وسائل النقل الأخرى

من ناحية أخرى شهدت قطارات الضواحي على كافة خطوط السكك الحديدية ارتفاعا كبيرا جدا في كثافة الركاب بسبب اتجاه الركاب لاستخدام القطارات بدلا من استخدام وسائل النقل الأخرى.وشددت الهيئة القومية للسكك الحديدية على تقديم أفضل خدمة للركاب، من خلال متابعة التشغيل لسرعة توفير القطارات البديلة حال تعطل أي قطار.