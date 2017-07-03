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الجندي: الجهاز أعد «أبلكيشن»على الموبايلات بتمويل من الأمم المتحدة
03
يوليو
2017
22:44 PM
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أكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الجهاز يقوم بإعداد |أبلكيشن للموبايل|، بالتنسيق مع جامعة النيل وبتمويل من الأمم المتحدة، لاستخدامه في جمع المعلومات ويزداد قيمته كلما زاد استخدامه من المواطنين
وأضاف رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، خلال الملتقى الأول لدور المعلومات في الإسراع بالتنمية المحلية، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن الجهاز أنشأ نظام على موقعه، لتسهيل البحث عن المعلومات، ورغم أنه متاح للجميع إلا أن مستخدميه من مصر قليلون.وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين في الدول الأجنبية تستخدمه، الأمر الذي دعا بعض الدول في الترتيب لتكريم المسئولين عن إنشائه بالجهاز.
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