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محمد إسماعيل: أتوقع مزيد من العقوبات والتصعيد ضد قطر
03
يوليو
2017
19:16 PM
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قال النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب:|أتوقع تصعيد من جانب مصر والسعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر وفرضهم إجراءات عقابية أشد ضدها تكسر غرورها وإرهابها وتمزق اقتصادها|
وأشار النائب في بيان له اليوم أن الاقتصاد القطري دفع ثمنا باهظا خلال الفترة الماضية كما انهارت البوصلة القطرية ومع استمرار العناد من جانب الدوحة ونهجها الداعم للارهاب فان المتوقع مزيد من العقوبات عليها.
وأضاف النائب:|العقوبات العربية على قطر ستؤدبها تماما وتجعلها تنصاع أمام المطالب العربية وتكف عن دعم الإرهاب ونوه بوجود مشروع أمريكي يلزم قطر برفع يدها عن الإرهابيين ومنع برامج التحريض|.
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