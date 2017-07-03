أكد وزير الثقافة حلمى النمنم أن الدولة المصرية دولة استيراتيجية ترعى كل مواطنيها من خلال اهتمامها وتوجها للمرأة المصرية



وأشاد النمنم، بجهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ودورها في حل العديد من المشكلات التي يتعرض لها المصريون بدول المهجر، مشيرا إلى أن مصر القديمة شهدت تولي 6 سيدات إدارة البلاد من بينهن حتشبسوت وكليو باترا، متمنيا أن تصل نسبة السيدات بالبرلمان إلى 50% وأن يرى المرأة المصرية رئيسة للحكومة وللبرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة تحت عنوان الثقافة والفن والإعلام عناصر خلق الوعى يشارك بها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤن المصريين فى الخارج والدكتورة فوزية عشماوي خبيرة البحث والترجمة فى اليونسكو وسفيرة الاسلام والمدافع عن المرأة المسلمة كما شاركت إسراء نور مدير التطوير بمكتبة جامعة شابمان والأستاذة سحر رمزى رئيس اتحاد المرأة العربية فى هولندا والدكتورة عفاف عبد ربه رئيسة الجامعة المصرية الأوروبية العاملة فى ١٤ دولة أوروبية .



وأضاف النمنم أنه يتمنى أن يكون نصف مجلس الوزراء سيدات نظرا للجدارة و التحدي لدي المرأة المصرية،لافتا إلى ان معظم السيدات الناجحات فى العالم بدأوا من مصر وخرجوا من مصر ، مشيرا إلى أن ثلث أعضاء نقابة الصحفيين سيدات متمنيا أن تكون نصف السيدات بالبرلمان.