أجرت وزارة السياحة قرعة |الحج السياحي| اليوم الاثنين، إلكترونيا على 36 ألف تأشيرة حج تنافس عليها 108 آلاف مواطن

وقال محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية، إن عدد المواطنين الذين تقدموا للحج الاقتصادي بلغ 51 ألفا و189 مواطنا، والبري بلغ 37 ألفا و387، بينما لمستوى الـ4 نجوم 6 آلاف و976 مواطنا، وو12 ألفا و863 مواطنا للخمس نجوم، مشير إلى أن عدد الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات الحج هذا العام بلغ 1749 شركة.

وقالت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن معرفة الأسماء ستكون متاحة أمام الجميع لمعرفتها فى الثامنة مساء اليوم.

وأضافت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنه في منتصف شوال ستبدأ إجراءات سفر لجان ومندوبي الشركات إلى السعودية لبدء عملية معاينة المساكن التي تم حجزها لحجاج السياحة هذا العام ويتركز معظمها في المنطقة المركزية حول الحرم المكي بمسافة لا تزيد عن 750 مترًا عن ساحة الحرم.