-
رياضة
- كفيتوفا الباسمة تبلغ الدور الثاني لبطولة ويمبلدون
- معسكر أوروبي للأسيوطي لمدة 10 أيام استعدادا للممتاز
- داوو يقود هجوم الطلائع أمام سموحة بالدوري
- مكي ودياوارا يقودان هجوم سموحة أمام الجيش
- «روراوة» يتفقد استعدادات ستاد الإسكندرية للبطولة العربية
- أسامة إبراهيم تحت منظار بتروجيت بأوامر من محمد يوسف
- حسام عاشور يقود تشكيل الجولة السادسة لدوري أبطال أفريقيا
- نجل شوبير يقود منتخب 99 أمام الأردن
- موراي يبدأ مشواره في ويمبلدون بالفوز على بوبليك
- 3 قرارات مهمة من مرتضى منصور لـ«إيناسيو» في الزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
فوز٣٦ ألف مواطن بتأشيرات الحج السياحي
أجرت وزارة السياحة قرعة |الحج السياحي| اليوم الاثنين، إلكترونيا على 36 ألف تأشيرة حج تنافس عليها 108 آلاف مواطن
وقال محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية، إن عدد المواطنين الذين تقدموا للحج الاقتصادي بلغ 51 ألفا و189 مواطنا، والبري بلغ 37 ألفا و387، بينما لمستوى الـ4 نجوم 6 آلاف و976 مواطنا، وو12 ألفا و863 مواطنا للخمس نجوم، مشير إلى أن عدد الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات الحج هذا العام بلغ 1749 شركة.
وقالت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن معرفة الأسماء ستكون متاحة أمام الجميع لمعرفتها فى الثامنة مساء اليوم.
وأضافت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنه في منتصف شوال ستبدأ إجراءات سفر لجان ومندوبي الشركات إلى السعودية لبدء عملية معاينة المساكن التي تم حجزها لحجاج السياحة هذا العام ويتركز معظمها في المنطقة المركزية حول الحرم المكي بمسافة لا تزيد عن 750 مترًا عن ساحة الحرم.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)