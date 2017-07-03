أعلن أبو السعود محمد، رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، عن بدء دفع المبالغ المستحقة من دفعات الإسكان الاجتماعى للمتأخرين عن الدفع لمدينة السادس من أكتوبر، وأيضا الراغبين فى الدفع لمدينتى بدر والعبور، بداية من غد الثلاثاء

وأضاف |أبو السعود|، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه سيتم الدفع بمكتب بريد النقابة حتى الواحدة ظهرا، وأنه تم إرسال رسائل دفع أقساط الإسكان الاجتماعى للأعضاء خلال يونيو الماضى، وكان محتواها أن على الزميل الحاجز فى الوحدة ودفع مقدما قيمته 9 آلاف جنيه، أن يدفع 4 آلاف جنيه، وأن من دفع مقدما 15 ألف جنيه أن يدفع 10 آلاف، وذلك فى أى مكتب بريد، علما أن الرسالة وصلت للجميع بدفع 4 آلاف جنيه، بسبب نظام الرسائل الموحد.

كانت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين قد أكدت فى وقت سابق، أنه جارٍ تخصيص عدد من الوحدات الجديدة لأعضاء النقابة من الإسكان الاجتماعى والمتوسط (دار مصر)، بعد تسعيرها تسعيرا جديدا خلال أيام، بحسب وزارة الإسكان، وذكر أبو السعود محمد، رئيس لجنة الإسكان بالنقابة، أن على الزملاء الذين لم تصل إليهم رسائل، أو حذفوا الرسائل التى تلقوها بالخطأ، إرسال رقمهم القومى على رقم 1166 وفى حالة عدم الرد يمكنهم تقديم شكوى للجنة الإسكان.