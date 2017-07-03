وافق مجلس النواب، فى جلسته العامه اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2017 والخاص بالحصول على قرض من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو بشروط ميسرة فى السداد لدعم القطاع الصحى

كما وافق البرلمان فى جلسته العامة على عن قرار رئيس الجمهورية 217 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة بين مصر والوكالة الفرنسية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017، تبلغ قيمة المنحة مليون يورو، وتشمل دعما لحوالى 700 وحدة صحية أسرية.